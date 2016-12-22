Samsunlu şehit Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. Aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.





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