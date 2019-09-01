Samsunlu balıkçılar dualarla 'Vira bismillah' dedi

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni sezona dualarla başladı. Balıkçılar, gece yarısı 'vira bismillah' diyerek ağlarını atmak için denize açıldı.Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Bu gece yarısı Samsun Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen programla yeni av sezonu da başldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve balıkçılar teknelerle birlikte Karadeniz’e açıldı. 'Vira bismillah' diyerek sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz’e bıraktı.Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni av sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İlimizde yaklaşık yılda 50 bin ton balık avlanıyor. Bu sektörden 100 bin kişi ekmek yiyor. Bu anlamda Samsun balıkçılık sektöründe en önde gelen illerden bir tanesi. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 630’a yakın balıkçı teknemiz var. 3 bin 500 ruhsatlı balıkçımız mevcut. Bu sektör yıllık 17-18 milyon Euro ekonomiye katkı sağlıyor. Balıkçılarımızın bilinçli avlanması gerekiyor. Vahşi avdan kaçınmamız gerekiyor” dedi.