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Samsunlu ailenin üçüz telaşı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde asgari ücretle çalışan Necdet Kuşçu (37) ve ev kadını Hülya Kuşçu (30) çiftinin 40 gün önce üçüzleri dünyaya geldi. Kuşçu çifti, 3 yaşında kız çocuklarının da olduğunu, 4 çocuğa bakmakta...

Samsunlu ailenin üçüz telaşı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde asgari ücretle çalışan Necdet Kuşçu (37) ve ev kadını Hülya Kuşçu (30) çiftinin 40 gün önce üçüzleri dünyaya geldi. Kuşçu çifti, 3 yaşında kız çocuklarının da olduğunu, 4 çocuğa bakmakta zorluk çektiklerini ifade etti.
Çay Mahallesi'nde oturan Kuşçu çiftinin 45 gün önce 2'si erkek 1'i kız üçüz bebekleri dünyaya geldi. İsimleri Erdoğan, Ertuğrul ve Esra olan üçüzlerin bakımında Hülya Kuşçu'ya, kayınbiraderi ile evli ablası Melek Kuşçu (32) ve kayınvalidesi Emine Kuşçu da (55) yardım ediyor.
Maddi olarak üçüzlerin bakımının kendilerini zorladığını söyleyen Necdet Kuşçu, "3 yaşındaki kızım ve üçüzlerle beraber 4 çocuğum oldu. Bunların bakımı zor. Mamalarına, bezlerine yetişemiyoruz. Üçüz olacağını tahmin etmiyordum. Hatta doğana kadar da inanmamıştım. Maddi olarak çok zorlanıyoruz" dedi.
'AYNI ANDA AĞLIYORLAR'
Hamileliği öncesi çalıştığını belirten Hülya Kuşçu ise "Üçüzler öncesi ailemde çoklu gebeliklerin olduğunu bilmiyordum. Üçüzlerim olduktan sonra babaannemin üçüz olduğunu öğrendik. Şu anda da üçüzlerim ve bir de kızım var. 4 çocuğa bakmak zor oluyor. Çocuklara bakmakta bana ablam ve kayınvalidem yardım ediyor. Gece gündüz bakıyoruz. Ağlayınca diğerleri de ağlıyor. Uyanınca diğerleri de uyanıyor. Hemen hemen hepsinin huyu aynı" diye konuştu.
4 yıllık evli olduklarını kaydeden Hülya Kuşçu, "Daha düğün borçlarımız bitmeden üçüzlerimiz geldi. Maddi olarak zorlanıyoruz. Mamalarımız çok pahalı. Mamalar şu anda 90 TL ve üçüne bir mama 4 gün ancak gidiyor. İlerleyen zamanlarda çocuklar daha fazla yediklerinde mama bir günde bitmeye başlayacak. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Tek maaşla eve bakmaz çok zor" diye konuştu.

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