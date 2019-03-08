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Samsunlu 100 kadın, balonlarla Türk bayrağı oluşturdu

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlenen programda 100 kadın, ellerindeki kırmızı- beyaz balonlarla bir araya gelerek, Türk bayrağı oluşturdu.  Kentte 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla...

Samsunlu 100 kadın, balonlarla Türk bayrağı oluşturdu

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlenen programda 100 kadın, ellerindeki kırmızı- beyaz balonlarla bir araya gelerek, Türk bayrağı oluşturdu. 
Kentte 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile Samsun Barosu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle 100 kadın, alanda Türk bayrağı oluşturdu. Kırmızı- beyaz kıyafetler giyip, aynı renklerde balonlar taşıyan kadınlar, Türk bayrağı oluşturmak için sırayla dizildi. Kadınların bu çalışması büyük beğeni topladı.

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