Samsun’dan ABD'ye, Türk bayrağı gönderildi

Tayfur KARA/SAMSUN, () - MUSTAFA Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkinliklerde gezdirilmek için dev Türk bayrağı gönderildi.

100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında İlkadım ilçesinde bulunan Tütün İskelesi’nde biraraya gelen çok sayıda öğrenci, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Türk Amerikan Dernekler Federasyonu 2'inci Başkanı Aydın Işık ile birlikte bayrak yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından katlanan bayrak, 18 Mayıs'ta New York'ta düzenlenecek olan 38'inci Türk Yürüyüşü'nde gezdirilmek üzere Işık'a teslim edildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Buradan Amerika'daki dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. 100'üncü yıl çerçevesinde bir çok etkinlik yapıyoruz. Bu da onlardan birisiydi. İnşallah bu bayrak oradaki dostlarımızla Türkiye arasında kardeşliğin, birliğin pekişmesine vesile olacaktır" dedi.

Türk Amerikan Dernekler Federasyonu 2'inci Başkanı Aydın Işık da kendileri için bayrak, toprak, vatan ve ezanın kutsal olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Vali Kaymak'a teşekkür etti.

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