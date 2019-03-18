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Samsun’da, Çanakkale şehitleri anıldı

SAMSUN'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü için tören düzenlendi. Kıranköy Şehitliği'nde düzenlenen törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir...

Samsun’da, Çanakkale şehitleri anıldı
SAMSUN'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü için tören düzenlendi.
Kıranköy Şehitliği'nde düzenlenen törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Törende Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Kıranköy ve Asri Mezarlığı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla da bir araya geldi.

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