Samsun’a kürek çeken gençler Kandıra’ya ulaştı

KANDIRA(Kocaeli), ()- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. Yılı kutlamaları kapsamında İstanbul’dan Samsun’a kürek çeken gençler, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’dan Samsun’a kürek çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı, Kandıra Kefken’e ulaştı. Sporcuları, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar karşıladı. İstanbul Valisinden Türk Bayrağını teslim alarak 30 Nisan’da kürek çekmeye başlayan soprcular, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerinden kürek çekerek 19 Mayıs günü Samsun’a varıp Türk Bayrağını Samsun Valisine teslim ederek etkinliği tamamlayacak. Sporcular yarın Kefken’den Sakarya Karasu’ya doğru kürek çekecek.

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