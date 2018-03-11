Samsun Valisi Kaymak: Türkiye'yi bölmek istiyorlar

SAMSUN, () - SAMSUN Valisi Osman Kaymak, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Afrin’de Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kurarak Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Bu kesinlikle uluslararası güçlerin projesidir. 'Bu Afrin savaşı nerden çıktı, biz savaşa karşıyız' diyenler, aslında Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Bu savaş ülkemizin güvenliği, birlik ve beraberliği için kaçınılmaz" dedi.

Samsun Çerkes Derneği tarafından 'Adige Dil Günü' nedeniyle düzenlenen kahvaltı programına Samsun Valisi Osman Kaymak eşi Emine Kaymak ile birlikte katıldı. Sohbet kahvaltısında Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali Kaymak'a bilgi verdi. Burada konuşan Vali Kaymak, Samsun’da 8 aydır görev yaptığını ve bu süre içerisinde hem kenti hem de Samsunluları tanımaya çalıştığını belirterek, "Bu dernekler, Çerkes kültürünün yaşatılması, gençlere ve gelecek kuşaklara aktarılması anlamında çok önemli görevler üstleniyor. Aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan, aynı yörenin insanları bir dernek çatısı etrafında birleşip o çerçevede faaliyetlerde bulunması çok anlamlı" dedi.

Vali Kaymak, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de açıklamalarda bulundu. Afrin'de mücadele eden askerlere başarılar dileyen Vali Kaymak, "İnşallah savaş en yakın zamanda bitecek ve ülkemiz daha güzel günler yaşayacaktır. Türkiye'yi, ülkemizi bölmek isteyen uluslararası güçler PKK ve diğer terör örgütlerini kullanıyorlar. Bu PKK terör örgütü 40 yıldır ülkemizi bölmek ve ayrı bir Kürt devleti kurmak için uğraşıyor. Onlar içimizdekileri kullanarak da bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu FETÖ terör örgütünü bunlar kullandılar. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimini yapmaya çalıştılar. Bunu 15 Temmuz’da başaramadılar, şimdi Afrin’de, Kuzey Suriye’de bir Kürt devleti kurarak Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Bu kesinlikle uluslararası güçlerin projesidir. 'Bu Afrin savaşı nerden çıktı, biz savaşa karşıyız' diyenler, aslında Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Bu savaş ülkemizin güvenliği, birlik ve beraberliği için kaçınılmaz" diye konuştu.

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