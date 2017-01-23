Samsun Valiliği: Vali Şahin'in pasaportuna tahdit yok

SAMSUN,() - SAMSUN Valiliği, Vali İbrahim Şahin'in pasaportuna el konulduğuna dair iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Samsun Valiliği bugün bir gazetede Vali İbrahim Şahin ile birlikte 5 valinin pasaportlarına FETÖ soruşturması kapsamında el konulduğuna dair haber yayınlandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yürüttüğü bir araştırma kapsamında aralarında İbrahim Şahin’in de bulunduğu 5 valinin pasaportlarının iptal edildiğine dair iddianın yer aldığı hatırlatıldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; ‘Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberle ilgili olarak, Devlet Denetleme Kurulu’ndan, adı geçen valilerimizle ilgili Bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp; pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir’ denilmektedir. Bu doğrultuda, kanuni haklar saklı kalmak kaydıyla, gerçek dışı bilgiler paylaşılarak kamuoyu nezdinde yanlış algı oluşturmak isteyenler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."