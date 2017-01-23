Samsun Valiliği: Vali Şahin'in pasaportuna tahdit yok

SAMSUN,() - SAMSUN Valiliği, Vali İbrahim Şahin'in pasaportuna el konulduğuna dair iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
Samsun Valiliği bugün bir gazetede Vali İbrahim Şahin ile birlikte 5 valinin pasaportlarına FETÖ soruşturması kapsamında el konulduğuna dair haber yayınlandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yürüttüğü bir araştırma kapsamında aralarında İbrahim Şahin’in de bulunduğu 5 valinin pasaportlarının iptal edildiğine dair iddianın yer aldığı hatırlatıldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; ‘Bugün bir gazetede yer alan valilerin pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberle ilgili olarak, Devlet Denetleme Kurulu’ndan, adı geçen valilerimizle ilgili Bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp; pasaportlarının tahdidi söz konusu değildir’ denilmektedir. Bu doğrultuda, kanuni haklar saklı kalmak kaydıyla, gerçek dışı bilgiler paylaşılarak kamuoyu nezdinde yanlış algı oluşturmak isteyenler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SAMSUN,() - SAMSUN Valiliği, Vali İbrahim Şahin'in pasaportuna el konulduğuna dair iddiaya ilişkin açıklama yaptı.