Samsun'un 5 ilçesine kar tatili (3)

SAMSUN'UN TAMAMINDA OKULLARA KAR TATİLİ

Samsun Valisi İbrahim Şahin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yarın Samsun'da il genelindeki bütün okulların kar nedeniyle tatil ilan edildiğini duyurdu. Vali Şahin, yarın hamile ve özürlü kamu çalışanlarının da idari izinli olacağını açıkladı. Vali Şahin, ayrıca öğrencilerden kar tatilinde yarım saat olsun kitap okumalarını istedi. Bir öğrenci ise Vali Şahin'in kitap okuma isteği üzerine 'Ya sen yeter ki güzel haberler ver ben kitap okurum vali amcam İlkadımı unutma ellerinden öptüm' yazan mesajı paylaştı. Vali Şahin ise öğrencinin bu mesajını kendisi de paylaştı.