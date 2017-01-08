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Samsun'un 5 ilçesine kar tatili (2)

30 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI Samsun'da etkili kar yağışı nedeniyle İlkadım İlçesi'nde de yarın okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçedeki hamile ve özürlü kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildiği açıklandı. Öte yandan...

Samsun'un 5 ilçesine kar tatili (2)

30 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Samsun'da etkili kar yağışı nedeniyle İlkadım İlçesi'nde de yarın okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçedeki hamile ve özürlü kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildiği açıklandı.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Samsun'un Terme, Asarcık, Vezirköprü, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 30 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Karayollarında sürücüler tipi ve buzlanma nedeniyle uyarılırken yüksek kesimlerdeki çiftçiler için de zirai don uyarısı yapıldı. 

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