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Samsun'u kokutan 'yüzen ahırlar' için Valilik'ten yeni karar

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da ithal hayvan yüklü gemilerin limana gelmesi sonrasında kente her seferinde kötü koku yayılması nedeniyle yeni kararlar alındı. Koku probleminin ortadan kaldırılması için ithal hayvanların belge ve sağlık...

Samsun'u kokutan 'yüzen ahırlar' için Valilik'ten yeni karar

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da ithal hayvan yüklü gemilerin limana gelmesi sonrasında kente her seferinde kötü koku yayılması nedeniyle yeni kararlar alındı. Koku probleminin ortadan kaldırılması için ithal hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin, gemi limana yanaşmadan açık denizde yapılacağı, gemilerin başka hudut kapılarından giriş yapacağı belirtildi.
Samsun'da son olarak 6 gün önce Uruguay'dan Samsun Limanı'na getirilen 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan yüklü gemiden yayılan pis kokunun kent günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesinin ardından Valilik harekete geçti. Kötü koku sorunun çözülmesi için Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu karar aldı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İlkadım ilçesinde bulunan Samsunsport Limanı’na gelen büyükbaş hayvan gemilerinden kaynaklı yoğun koku şikayetlerine karşılık olarak alınacak tedbirlere karşı, 25.07.2018 tarihinde Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından aşağıda maddeler halinde belirlenen kararlar alınmıştır. Buna göre; Hayvan yüklü gemiler tahliye edilirken limanda uzun süre kalıp kokunun yayılmasına ve kokudan etkilenme süresinin artmasına sebebiyet verilmemesi için, ithal edilen hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin gemi limanı yanaşmadan açık denizden yapılması. Koku probleminden etkilenen nüfus sayısının asgariye indirgenebilmesi için hayvan yüklü gemilerin Samsun'un nüfusu en yoğun ilçesi olan İlkadım ilçesinde bulunan hudut kapısı yerine, diğer hudut kapılarından girmesi şeklinde tedbir alınması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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