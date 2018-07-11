Samsun, 'Srebrenitsa' katliamına tepki için yürüdü

SAMSUN Milli İrade Platformu (SAMİR) üyeleri, Srebrenitsa katliamına tepki için yürüdü.Samsun’daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan SAMİR, Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde yaşanılan katliamın yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi. İstiklal Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Platform adına açıklama yapan Nejdet Güneysu, "23 yıl önce 11 Temmuz 1995’de Bosna’da Srebrenitsa’da üstelik Birleşmiş Milletlerin ‘güvenli’ ilan ettiği bölgeye sığınmış silahsız, çaresiz 8 binden fazla Boşnak Müslüman dünyanın gözü önünde katledildi. BM’de barış gücü olarak görevli 600 Hollandalı asker ve komutanlar, kendilerine sığınan binlerce çaresiz, silahsız sivili korumayıp Sırp katillere teslim etti. Ratko Mladiç’in emriyle, 5 gün boyunca süren katliamda, sonradan teşhis edilmesin diye maktuller parçalanıp yakıldıktan sonra toplu mezarlara gömüldü. Yıllar sonra yerleri tespit edilen toplu mezarlarda bugüne kadar bulunup teşhis edilen 6 bin 500 şehit, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi binden fazla maktule ulaşmak için çalışmalar hala sürdürülmektedir" dedi.Meydanda gıyabi cenaze namazı kılan STK üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldılar.

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