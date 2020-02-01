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Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (5)
GENEL 01.02.2020, 15:17
VALİ YAVUZ, HEYELAN BÖLGESİNDE
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, buruda yaptığı açıklamada, yol temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, ulaşımda akama yaşanmadığını belirtti. Vali Yavuz, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerin tespit ve incelemelerinin sürdüğünü, raporlar doğrultusunda gerekli diğer tedbirlerin de alınacağını aktardı.
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