Samsun- Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3)

EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Heyelan nedeniyle kapanan kara yolunun üst yamacında yer alan bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.