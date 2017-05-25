Samsun Müftüsü: Allah bizden oruç tutmamızı istiyor aç durun demiyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN İl Müftüsü Veysel Çakı, "Oruç tutan bir Müslüman eliyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla bütün organları ile oruç tutmalıdır. Eğer oruç bizi yalan konuşmaktan, dedikodu yapmaktan, küfür söylemekten, haram yemekten günah işlemekten alı koymuyorsa, bizi olgunlaştırmıyorsa, ahlakımıza olumlu yönde yansıması olmuyorsa orucun o zaman bu bir perhiz olur ancak kilo vermiş oluruz. Halbuki Allah bizden oruç tutmamızı istiyor aç durun demiyor bize" dedi.

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Ramazan ayının 26 Mayıs Cuma günkü teravih namazı ile başlayacağını belirterek bu ayda Müslümanların dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Ramazan ayının 11 ayın sultanı olduğunu söyleyen Müftü Çakı,orucun önemli bir ibadet olduğunu söyledi. Oruçla ilgili hadisleri hatırlatan Velsel Çakı, oruç tutan Müslüman'ın Allah'ın emrini yerine getirmiş olacağını söyledi. Müftü Çakı şöyle devam etit.

"İbadetin bir bedeni, bir ruhu vardır. İbadetin bedenini de düzgün yapmak lazım ama ruhu ondan daha önemlidir. Yani bir insanını şekli şemali giyimi kuşamı düzgün olmalı ama içi de temiz olmalı. Ruhu temiz olmalı. İbadetlerin sosyal hayata, fert ve kişinin hayatına yansıması çok önemlidir. Yani oruç tutan bir Müslüman eliyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla bütün organları ile oruç tutmalıdır. Yani günahlardan da oruçlu olmak, kötülüklerden de oruçlu olmak önemlidir. Eğer oruç bizi yalan konuşmaktan, dedikodu yapmaktan, küfür söylemekten, haram yemekten günah işlemekten alı koymuyorsa, bizi olgunlaştırmıyorsa, ahlakımıza olumlu yönde yansıması olmuyorsa orucun o zaman bu bir perhiz olur ancak kilo vermiş oluruz. Halbuki Allah bizden oruç tutmamızı istiyor aç durun demiyor bize. Eğer tuttuğumuz oruç bizim günlük yaşantımızda kaliteyi getirmiyorsa, kimseye kötülük etmeden, hakkına hukukuna tecavüz etmeden hayatımızı sürdürme konusunda bize bir kalite kazandırmıyorsa o zaman biraz göbeğimiz erimiş olur, yağlarımız erimiş olur, perhiz yapmış oluruz ama Allah'ın arzu ettiği şekilde bir oruç tutamamış oluruz. Buna dikkat etmemiz gerekir."

Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu dile getiren Müftü Çakı, "Oruçlu olduğumuz süre içerisinde çevremizdeki fakir fukara, yoksul insanları sevindirme onların duasını alma konusunda da gayretimiz olmalıdır. İftarımız, sahurumuz, zekatımız, fitremiz Ramazan'ın feyzinden istifade edebilmek için önemli bir fırsattır. Ama ramazandaki iftarlarda gösterişten uzak olmalıdır. Eğer bir gösteriş 'desinler' karışırsa işin içine Allah böyle bir ibadeti kabul etmez" diye konuştu.

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