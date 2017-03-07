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Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen 'Samsun 2'nci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı bugün kapılarını açtı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Büyükşehir...

Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen 'Samsun 2'nci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı bugün kapılarını açtı.
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 52 firmanın yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Cihat Alagöz şunları söyledi:
"Mobilya fuarımızı da bir artışla açıyoruz. Katılımcı sayımızda yüzde 18 oranında artış var. Şu anda bir milimetrekare bile boş yerimiz kalmadı. Sırada bekleyen mobilyacılarımız da var. Bu yıl mobilya fuarımız konuk edeceğimiz yabancı misafir sayısı bakımında da yüzde 144 oranında artış sağlandı. Burada da Gürcistan, İran, Azerbaycan'dan yabancı işadamlarımızı fuar alanımızda ağırlayacağız. İyi ve verimli bir fuar olmasını diliyorum." 
Fuarın 7- 12 Mart tarihleri arasında açık kalacağı belirtildi.

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