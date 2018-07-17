Samsun Kuş Cenneti, araç trafiğine kapatıldı

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Kızılırmak Deltası Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alanın araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. UNESCO sürecine hazırlık amacıyla deltanın doğal yaşam döngüsünün yeniden sağlanabilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Samsun Valiliğimizin 16 Temmuz 2018 tarihinde internet sitesinden de duyurduğu gibi, Kızılırmak Deltası Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alan taşıt trafiğine kapatılmıştır. Bilindiği üzere Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti 13 Nisan 2016 tarihinde UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Bu tarihten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi, SAMKUŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmaları ile Kızılırmak Deltası'nın ülkemizin ilk ve tek UNESCO doğal miras alanı olabilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla başvuru dosyası UNESCO Dünya Mirası Merkezi'ne teslim edilmiştir. UNESCO sürecine hazırlık amacıyla deltada yürütülen birçok çalışma olmakla birlikte, bunların başında deltanın doğal yaşam döngüsünün yeniden sağlanabilmesine yönelik çalışmalar gelmektedir. Bu amaçla alandaki kaçak ikincil konutlar yıkılmış, karavanlar kaldırılmıştır. Bu süreçte Mahalli Sulak Alan Komisyonu'nun 4 Ekim 2017 tarihli kararı ile Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alanın taşıt trafiğine kapatılması kararı alınmıştır. İlgili kararda özellikle manda sahipleri olmak üzere diğer hayvan sahiplerinin ihtiyaç doğrultusunda alana girişlerinin sağlanması, ziyaretçilerin ise SAMKUŞ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce sağlanacak bisiklet, akülü araç ve otobüslerle alana girişinin sağlanması karar altına alınmıştır. Karar gereği belirtilen bölgenin tüm gün araç trafiğine kapatılması, alan içerisine görevliler ve ihtiyaç duyulması halinde hayvan sahiplerinin dışında girişin engellenmesi, alan içerisinde ziyaretçilerin sadece yaya, bisiklet, elektrikli bisiklet ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce tahsis edilecek otobüsler ile hareketliliğin sağlanması uygun görülmüştür. Yapılan hazırlıklar sonrasında Belediyemizce alanda hizmet vermek üzere iki adet üstü açık otobüs tahsis edilmiştir. Otobüslerde alan tanıtımları ve bilgilendirmeler yapılacak olup, otobüslerimiz aşağıda verilmiş olan program çerçevesinde tüm halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. Belirtilen bu uygulamalar 16 Temmuz 2018 Pazartesi itibarıyla başlamıştır."

Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerin, Kızılırmak Deltası Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ve Doğanca Ziyaretçi Merkezi'ne hafta içi her gün saat 10.00 ve 15.00, hafta sonu ise saat 09.00, 11.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde hareket edeceği bildirildi.



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