Samsun İnşaat Fuarı 2018 açıldı

SAMSUN’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı 2018'in açılışı yapıldı.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun İnşaat Fuarı 2018 4’üncü Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı 22-25 Mart tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde açık olacak.Fuarın açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, firma sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bu yıl fuara İran, Irak ve Gürcistan’dan 112 işadamı, fuarda stant açan üreticilerle bağlantılar kurmak için Samsun’da geleceği belirtildi. Türkiye’nin inşaat sektöründe dünya çapında ciddi projelere imza attığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “İnşaat ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir alandır. Bir ülkede ekonomi ve istihdam durduğunda inşaat sektörü genelde öne çıkar. İnşaatta işler iyi gidiyorsa da ülkede de işler iyi gidiyor demektir. O anlamda inşaat sektörü çok önemli bir alandır. Samsun’da da inşaat sektörü çok güçlü ve ciddi firmalarımız var. Bu fuar Samsun ve ülkemiz açısından inşaat sektörünü tanıtma ve yeni bağlantılar kurmasına vesile olacaktır. Fuara katılan sektörlerden önerilerimiz, uluslararası bağlantılar yapılmasıdır. Çünkü Türkiye, dünyada da inşaat sektöründe adından söz ettiriyor. Bizim büyük firmalarımız dünyada ciddi projeler yaparak adlarından bahsettirdiler. O anlamda biz bugün fuarda da firmaların gelişmelerini gözlemlemiş olduk. Ciddi yeni gelişmeler var. Biz bütün inşaat ile ilgilenen mimar, mühendis, inşaatçı, usta, müteahhit herkesi fuara davet ediyoruz. Fuardaki yeni gelişmeleri görün ve kendinizi geliştirin. Böylece ülkemiz daha çok kalkınan ve güçlü Türkiye ve güçlü Samsun olsun istiyoruz” dedi.

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