Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı kapılarını açtı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da bugün açılan Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı ilgi gördü. Fuarda 3 çiftin nikahı kıyılırken 'Tarihten günümüze gelinlikler defilesi' de beğenildi.

Samsun'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı, gerçekleştirilen açılış programı ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki organize edilen fuarın açılışına Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fuarda gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk sektörlerinde yer alan firmalar hazırlanan stantlarda ürünlerini sergiledi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde gerçekleştirilen 'Tarihten günümüze gelinlikler defilesi' büyük ilgi gördü. Defilenin sonunda gelin ve damadın sahnede yaptığı zeybek dansı gösterisi ise büyük alkış aldı.

Programda konuşan Vali Şahin, Samsun'un fuarcılık sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşadığını belirterek eski panayırların artık bir tarafa bırakıldığını söyledi. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, de konuşmasında evlilik hazırlığındaki tüm çiftlerin tüm eşya, kıyafet, organizasyon gibi ihtiyacını olan tüm malzeme ve eşyaları tek çatı altında fuarda bulabileceklerini belirterek fuarın Karadeniz Bölgesi ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi. Fuarda 3 çiftin nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından kıyıldı. Fuarın 12 Şubat'a kadar açık kalacağı belirtildi.



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