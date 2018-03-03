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Samsun eski Gençlik İl Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN’da yakalandığı kanser hastalığından yaşamını yitiren Gençlik Hizmetleri ve Spor eski İl Müdürü Kaya Akal (72), son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Basketbol 1’inci liginde ilk kez yer alan Samsunspor’un...

Samsun eski Gençlik İl Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN’da yakalandığı kanser hastalığından yaşamını yitiren Gençlik Hizmetleri ve Spor eski İl Müdürü Kaya Akal (72), son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Basketbol 1’inci liginde ilk kez yer alan Samsunspor’un kadrosunda kaptanlık görevi yapan Kaya Akal, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini de yürüten Kaya Akal'ın cenazesi, bugün Büyük Cami’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Akal’ın eşi Oya Akal ve kızları Pınar ve Elif Akal, taziyeleri kabul ederken, cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor kayyım heyeti, yakınları, sporcular ve sevenleri katıldı.

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