Samsun'dan PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) biriminde görevli 44 kişilik tim, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin'e gitmek üzere dualarla yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak 44 kişilik PÖH timi, görev yaptıkları Samsun'dan dualarla uğurlandı. Polis Özel Harekat önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri erkan, özel harekat polisleri, vatandaşlar ve polis aileleri katıldı. Düzenlenen törende konuşan Vali Osman Kaymak, polislere başarılar diledi. Duygusal anlarında yaşandığı törende dualar edildi ve kurban kesildi. 44 kişilik tim mensubu daha sonra silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaşıp, hellaleşti. Tören otobüslerle timin Afrin'e uğurlanmasının ardından sona erdi.

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