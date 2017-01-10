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Samsun'da 'yılın haber fotoğrafı' ödülü DHA muhabirine

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ödül töreninde, haber ajansları kategorisinde 'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü Doğan Haber...

Samsun'da 'yılın haber fotoğrafı' ödülü DHA muhabirine

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ödül töreninde, haber ajansları kategorisinde 'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü Doğan Haber Ajansı () Samsun bürosundan Yaprak Koçer’e verildi.
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle 5’inci Medya Ödülleri Töreni düzenlendi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen program lisenin Rodyo-TV ve Gazetecilik bölümü öğrencileri ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı oylarla 14 ayrı kategoride en iyileri seçildi. Ayrıca eğitime katkı ödülü ve Piri Reis Özel Ödülü de verildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda haber ajansları kategorisinde 'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü, Samsun'da 24 Aralık 2016'de düzenlenen 'Teröre hayır mitingi' sırasında bir grup lise öğrencisinin mitingde görevli çevik kuvvet polislerine asker selamı vermesi ve polislerin de onlara asker selamı ile karşılık vermesini içeren fotoğraf karesi ile Doğan Haber Ajansı Samsun bürosundan Yaprak Koçer’e verildi. Koçer ödülünü İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu'nun elinden aldı.
Ödül törenine İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Programda basın mensuplarının yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir de sergi düzenlendi.

FOTOĞRAFLI

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