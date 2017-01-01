Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması

Samsun'da teröre lanet şehide dua yürüyüşü

SAMSUN'un Havza İlçesi'nde düzenlenen 'Teröre lanet şehide dua' yürüyüşüne katılanlar terörü lanetledi. Samsun'un Havza İlçesi'nde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından 'Teröre Lanet Şehide...

Samsun'da teröre lanet şehide dua yürüyüşü
SAMSUN'un Havza İlçesi'nde düzenlenen 'Teröre lanet şehide dua' yürüyüşüne katılanlar terörü lanetledi.
Samsun'un Havza İlçesi'nde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanlığı tarafından 'Teröre Lanet Şehide Dua' yürüyüşü düzenlendi. Mehmetçik Meydanı'nda toplananlar ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ardından 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi', 'Öğrenci Andı' ve Bayrak Şiiri okundu. Ardından basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Havza İlçe Başkanı Mehmet Emin İnan, şöyle dedi:
"Adı konulmamış sinsi bir savaşın içerisinde ülkemiz. Dün Çanakkale'de, Galiçya'da Dumlupınar'da ülkemin varlığına birliğine dirliğine göz koyan hainlerin babalarına dedelerine Türk'ün imanlı gücünü hürriyet aşkını vatan ve devlet sevdasını şiddetli bir şekilde göstermiştik. Bu gün de onların torunlarına hak ettikleri dersi millet olarak vermeye hazırız. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. İşte bunun en güzel kanıtı; bu soğuk kış gününde ellerinize bayrak, yüreğinde iman, kalplerinizde vatan sevdası dilinizde tekbirlerle tek yürek, tek bilek halinde buradasınız." 
Grup, açıklama ardından grup ilçe mezarlığındaki şehitliğe kadar yürüdü. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. 

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55