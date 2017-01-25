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Samsun'da sokak hayvanlarının ölümü inceleniyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 10 gün içerisinde gerçekleşen tilki, köpek ve kedi ölümleriyle ile inceleme başlatıldı. Bafra'da son 10 günde çeşitli mahallelerde bir tilki ile toplam 9 sokak köpeği...

Samsun'da sokak hayvanlarının ölümü inceleniyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 10 gün içerisinde gerçekleşen tilki, köpek ve kedi ölümleriyle ile inceleme başlatıldı.
Bafra'da son 10 günde çeşitli mahallelerde bir tilki ile toplam 9 sokak köpeği ve kedisi ölümü meydana geldi. Bu hayvan ölümleri üzerine Orman ve Su İşleri 11.Bölge Müdürlüğü Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği inceleme başlattı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak MOBESE kayıtlarının incelenmesi için çalışma başlattı. Ayrıca Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından mahallelere ekipler görevlendirildi. Doğa Koruma Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Muzaffer Çelik, "Bafra'da gerçekleşen hayvan ölümleri ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Hayvanlardan 9 tanesi gömüldü. 1 tanesi ise Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsüne inceleme yapılması için gönderildi. Yapılan incelemelerde kuduz tanısına rastlanmadı. Fakat zehirlenme ile ilgili tetkikler sürdürülüyor" dedi.

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