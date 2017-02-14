Samsun'da şehit ateşi düştü

HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın acı haberi memleketi Samsun'un Ladik İlçesi'nde baba ocağına ulaştı.Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın memleketi Samsun'un Ladik İlçesi Doğankaş Mahallesi'ndaki baba evine ateş düştü. Askeri görevliler tarafından şehidin annesi Nariye Kayan'a oğlunun acı haberi verildi. Acı haberi alan şehidin annesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken yakınları taziye için eve akın etti.Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği 5 kardeşten 4'üncüsü olduğu ifade edildi. Şehit Kayan'ın görev yerinin Ankara olduğu geçici görevle Hatay'a gittiği ifade edildi.Bu arada bir yıllık evli olan şehit Kayan'ın eşi Büşra Kayan'ın da hamile olduğu ve acı haberi Ankara'daki evinde aldığı öğrenildi. Şehit jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın 3 ay önce izin alarak memleketine geldiği ve bir süre baba evinde kaldığı belirtildi. Şehidin 2011 yılında göreve başladığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI