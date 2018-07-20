Samsun'da sağlıkçılardan şiddete karşı eylem

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN'da sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti protesto için eylem yaptı.

Samsun'da görev yapan sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti protesto için Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a yönelik saldırıyı protesto eden grup, şiddetin sona ermesini istedi. Grup adına basın açıklaması yapan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan şöyle dedi:

"17 Temmuz günü Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir. Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir."



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