Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (6)

YAYA KÖPRÜSÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağını taşırdı. İlçe merkezinde ırmak üzerine kurulu yaya köprüsü sel suları ile yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.