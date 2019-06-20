Samsun'da sağanak sel ve heyelana yol açtı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, () - SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

19 Mayıs ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. İlçenin Aydınpınar, Yeşilyurt, Kösedik, Kuşkayası, Fındıklı ve Cerekli mahallerinde yol ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, içme suyu hatları da hasar gördü. Belediye ekipleri kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 19 Mayıs Belediye Başkan Vekili Yusuf Aydın, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

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