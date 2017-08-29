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Samsun'da kurbanlık hayvan satıcılarının umudu arife gününde

SAMSUN'da Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurban pazarında kurban satışının az olması nedeniyle besiciler zor günler geçirdiklerini söyledi. Merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan kurban pazarında kurban satışının beklenenden az olması...

Samsun'da kurbanlık hayvan satıcılarının umudu arife gününde
SAMSUN'da Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurban pazarında kurban satışının az olması nedeniyle besiciler zor günler geçirdiklerini söyledi.
Merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan kurban pazarında kurban satışının beklenenden az olması nedeniyle yıl boyunca kurbanlık hayvan besleyen besicileri memnun etmedi. Besiciler, Kurban Bayramı'na 2 gün kalmasına rağmen pazarda hareketlilik olmamasından yakındı. Henüz bir kurbanlık bile satamadığını belirten 47 yaşındaki Bahittin Sakallı, "Umudumuz en azından Arife günü vatandaşların kurbanlık alması. Fiyatlar bu sene düşük vatandaşlardan talep yok. Geçen yıl ki gibi kurbana talep olmadığını düşünüyoruz. Vatandaşlar son güne de bırakmışlar olabilir. İnsanlarda alım gücü zayıfladı. Ben Arife gününden umutluyum" dedi.
Canlı büyükbaş hayvanın kilo fiyatını 16 liraya kadar düşürdükleri halde satamadıklarını belirten 62 yaşındaki besici Hilmi Tuluk, "Bu seneki kadar zor günler yaşamamıştık. Tatil süresinin uzun olması ve vatandaşların çoğunun fındık toplamak için Samsun'dan ayrılması bizi çok etkiledi. Pazar'da kimse yok" diye konuştu.

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