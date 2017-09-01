Samsun'da kurban manzaraları

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da vatandaşlar, belediyenin gösterdiği alanlar, boş araziler ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesti.

Samsun'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban kesimi belediyelerin gösterdiği kesim alanları, mezbahaneler, vatandaşların kendi bahçeleri, hayvan pazarlarının yakınlarındaki boş arazilerde gerçekleşti. Samsun'da kendini yaralayan acemi kasaplar ise hastanelere başvurdu. Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların kaçmaması için vatandaşlar büyük özen gösterdi. Birçok yerde kurbanlık hayvanları kasaplar kesip vatandaşlara teslim etti. Öte yandan bir vatandaş kestiği kurbanlık boğayı traktör kepçesine asıp parçaladı.



FOTOĞRAFLI

