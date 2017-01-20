Samsun'da karne heyecanı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da 2016-2017 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi bugün öğrencilere karnelerinin verilmesiyle tamamlandı. Karnelerini alan öğrenciler sömestr tatiline çıkmanın sevincini yaşadı.

Samsun'da 2016-2017 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle İlkdım İstiklal Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende öğrenciler şiirler okuyup halk oyunu gösterisi düzenledi. Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun'da bu gün bin 27 okulda eğitim gören 241 bin 608 öğrenci ve 17 bin 135 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini belirterek, "Sevgili anne babalar, bugün çocuklarınızın alacağı karneler onların iyi ya da kötü birer çocuk olduğunun göstergesi değildir. Karne çocuğunuzun ders performansını gösteren, güçlendirilmesi gereken kazanımları görmemizi sağlayan belgelerdir" diye konuştu.

Samsun Valisi İbrahim Şahin'de yaptığı konuşmada eğitimle ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Benim birinci görevim eğitime katkı ya da eğitimin daha iyi olması ile ilgili bir çaba olacaksa onun tam ortasında yer almayı kendime görev veriyorum. Her bir öğrencinin de başarıyı yakalamak ile ilgili çok ciddi çaba sarf etmeniz gerektiğini ısrarla, üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Eğer eğitimde biz bir takım başarısızlıklar içerisine sürükleniyorsak bu toplumun tüm alanlarını kuşatıyor ama eğitimde başarıyı yakalamışsak toplumun her zerresini bir şekilde ilgilendiriyor" dedi.

Vali Şahin, tatil süresince öğrencilerden kitap okumalarını istedi. Konuşmalarının ardından Vali Şahin ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

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