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Samsun'da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Terme ilçesinde bazı mahallelerde karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, 43 mahalleye ise elektrik verilemediği belirtildi. Samsun’da kar yağışı nedeniyle Terme...

Samsun'da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Terme ilçesinde bazı mahallelerde karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, 43 mahalleye ise elektrik verilemediği belirtildi.
Samsun’da kar yağışı nedeniyle Terme İlçesi’nde Ambartepe Mahallesi ile Örencik Mahalle yolları, Yakakent İlçesi’nde Asmapınar-Çepni grup yolu, Vezirköprü İlçesi’nde Duruçay ve Kızılcakoru grup yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne 7 ihbar geldiği, ihbarların tamamına gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edildi. 43 mahalleye trafolarda meydana gelen arızalar nedeniyle elektrik verilemediği belirtildi.
Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise kar yağışının Cuma günü sabahına kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği zaman zaman yağışın kuvvetli olacağı kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 20-50 cm yüksekliğe ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklığının iç ve yüksek kesimlerde 0 derecenin altında olması nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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