Samsun'da 'kalorili merdivenler' yaygınlaştırıldı

SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından merdiven kullanma alışkanlığının artırılması için geçen Ocak ayında başlatılan kurum binasının merdivenlerinin her basamağının çıkılmasıyla harcanacak kalori miktarının yazılması uygulaması yaygınlaştırıldı. İlkadım Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve Canik Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki merdivenlere de kalori miktarları yazılırken Büyükşehir Belediyesi’nde asansörlerin yanına ‘Sağlığınız için merdiveni seçin' yazılı tabelalar asıldı.Samsun'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, hareketli yaşamı özendirmek, obezite ile mücadele etmek amacıyla geçen Ocak ayında kurumda çalışan personelin merdiven kullanma alışkınlığının artırılması hedefiyle 4 katlı binadaki merdivenin her basamağının çıkılmasıyla ortalama 0,3 kalori yakılacağı belirlenerek çıkılan basamak sayısı sonunda ne kadar kalori yakıldığı basamaklara yazıldı. Ayrıca asansörlerin yanına uygulamanın da sloganı olan 'Sağlığınız için merdiveni seçin' yazan tabelalar asıldı. Yaklaşık 350 kişinin çalıştığı binada başlatılan uygulama olumlu geri dönüş sağlanıp zaman içerisinde personelin merdiven terciğinin arttığı gözlendi. Uygulamadan olumlu geri dönüş sağlanması üzerine il genelinde yaygınlaştırılmaya başlandı. İlkadım Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve Canik Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki merdivenlere de kalori miktarları yazılırken Büyükşehir Belediyesi’nde asansörlerin yanına ‘Sağlığınız için merdiveni seçin' yazılı tabelalar asıldı.İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Türkiye’de yapılan ‘Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması- 2010’ sonuçlarına göre toplumun yüzde 72’sinin düzenli fiziksel aktivite yapmadığını belirterek “Hareketsizlik başta obezite olmak üzere obezitenin neden olduğu birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Hareketsizliğin ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Haftada 3-4 gün yapacağımız 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite ile yağ yakımı artar ve kas kütlesi artar. Çocuk ve gençlerde büyüme hormonu salınımı uyarılır. Kemik erimesi gecikir. Kanser, kalp ve şeker hastalığı gibi hastalıkların oluşum riskini yaklaşık yüzde 20-40 civarında azaltır. Tansiyon, kan yağları ve kan şekerlerinde düşme gerçekleşir. Tüm bu faydaların yanı sıra duygusal ve zihinsel yönden de pek çok faydası görülür. Hareket kabiliyetini artırıp, gerginliği azaltarak hayat kalitesini yükseltir” dedi.Kasapoğlu, basit hareketleri alışkanlık haline getirerek fiziksel aktivitenin artırılabileceğini söyleyerek, “Kolaylıkla yapabilecek bir başka aktivite ise herkesin günlük hayatta sıklıkla kullandığı asansörü terk ederek merdivenleri kullanmaktır. Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak çalışanlarımızın gün içinde daha aktif olmaları için merdiven kullanımını teşvik etmek amacıyla ‘Sağlığınız için merdiveni seçin’ sloganıyla bir uygulama başlattık. Müdürlük binamızda bulunan basamaklara her adımda yaklaşık olarak harcayacakları kalori miktarlarını yazdık ve asansör kapısının yanına merdivenlere yönelmeleri gerektiğini belirten bir tabela astık. Başlattığımız bu farkındalık çalışmasını ilimizde yaygınlaştırmak için Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü sekretaryasında toplanan ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu’ 07.03.2017 tarihli kararı ile uygulamayı tavsiye eden resmi yazı tüm kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Kurumlardan uygulamayı dair geri dönüşler başlamış olup Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve Canik Toplum Sağlığı Merkezi kurumlarında uygulamayı başlatmışlardır” diye konuştu.FOTOĞRAFLI