Samsun'da kaçak olduğu iddia edilen 2 katlı bina yıkıldı

Ayhan AYDEMİR/19 MAYIS(Samsun), () - SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesi'nde, kaçak olduğu gerekçesiyle Hatice Semra Sertkaya'ya ait iki katlı bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı.

Samsun'da yaklaşık 7 ay önce 19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesi'nde çoğunluğu yazlık olarak kullanılan ve kaçak oldukları iddiasıyla yıkımlarına karar verilen binalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başladı. Bafra İcra Dairesi'nin binası ile ilgili yıkım yapılmayacağı yönündeki mahkeme kararı bulunduğunu belirten Hatice Semra Sertkaya, beledeyinin yıkım işlemine tepki gösterdi. Evi yıkılan Sertkaya, "Bu adaletsizlik. Evlerimizin yıkılması için hiçbir gerekçe yok. Bu yaşananları anlamıyorum" dedi.



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