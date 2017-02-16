Samsun'da eğitime kar tatili

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle Ayvacık İlçesi'ndeki tüm okullarda, 10 ilçede de taşımalı sistemle eğitim veren okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Samsun'da kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Kar özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayvacık İlçesi'ndeki tüm okulların bugün tatil edildiği açıklandı. Alaçam, Atakum, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinde bazı okullar tatil edilirken, bazı taşıma merkezi olan okullarda taşımalı sistemle okula gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı açıklandı.