Samsun'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, Onur Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen öğrencilerle birlikte anıta çelenk sundu. Ardından Samsun Valisi makamında öğrencileri kabul etti. Atakum Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Naz Uzun, Vali Kaymak'ın makam koltuğuna oturdu. Koltuğunu Zeynep Naz'a bırakan Vali Kaymak, öğrenci ile sohbet edip bayramını kutladı.

Kutlama programı daha sonra Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı'nda devam etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın mesajının okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugün çocuklardan öğrenebileceğimiz birinci ders, dünyaya çocuksu gözlerle bakabilmek olmalıdır. Onların gözlerinde merak, öğrenme isteği, keşfetme merağı var. İnsan büyüdüğünde hayallerini unutur, hırsın kontrolüne girer. Mutsuz olur. Çocuklardan mutluluğun dersini alabiliriz. Bir misket ile mutlu olunabilineceğini, bir teyzenin elinden tutup onu karşıdan karşıya geçirmenin, bir kedi yavrusuna su kabında süt vermenin mutluluğunu ancak çocuklardan öğrenebiliriz. Büyüdükçe mutluluğu büyüklerde ararız. Küçüklerin içinde var olan mutlulukları unuturuz. Bugün biz yetişkinlerin mutluluğa adım attığı bir gün olsun" dedi.

Ardından öğrenciler şiirler okurken düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Program daha sonra öğrencilerin yaptığı dans gösterileri ile devam etti. Zeybek oynayan down sendromlu bir çocuğun gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca anasınıfı öğrencilerinin omuzlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla yaptıkları gösteri de büyük alkış aldı. Çocuklardan oluşan mehteran takımı da marşlarıyla vatandaşları coşturdu. Marşlara vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Coşkulu kutlama, Samsun Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından sona erdi.



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