Samsun'da 3.3 büyüklüğünde deprem

SAMSUN, () - SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde, bugün saat 14.36'da Richter Ölçeği'ne göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Samsun'un Çarşamba İlçesi Porsuk Mahallesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 8 kilometre dernliğinde meydana gelen sarsıntı, mahalleye 15 kilometre uzaklıktaki Çarşamba ilçe merkezinde de hissedildi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.