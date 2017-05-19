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Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi

SAMSUN,() - SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle Yarı Maraton Koşusu dışındaki tüm törenler yarına ertelendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Samsun'da hava şartları nedeniyle ertelendi. Ulu Önder Mustafa Kemal...

Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi

SAMSUN,() - SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle Yarı Maraton Koşusu dışındaki tüm törenler yarına ertelendi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Samsun'da hava şartları nedeniyle ertelendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 98'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikler yağmur engeline takıldı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı nokta olan Tütün İskelesi'nin önündeki Kurtuluş yolundaki tören, Valilik binası önündeki tören alanındaki etkinlikler, Paramotor Gösterileri, Sahil Güvenlik'in arama kurtarma gösterisi Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibi jet uçakları gösterisi yarına ertelendi.
Bugün sadece 19 Mayıs Yarı Maraton koşusu yapıldı. Vali İbrahim Şahin tarafından startı verilen yarışların ödül töreni de yarına yapılacak.

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