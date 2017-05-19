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Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi (2)

19 MAYIS YARI MARATONU KOŞULDU Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen maraton Samsun Valisi İbrahim Şahin'in startı ile başladı. 41'i kadın 180 sporcunun katıldığı maratonu erkeklerde...

Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi (2)

19 MAYIS YARI MARATONU KOŞULDU
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen maraton Samsun Valisi İbrahim Şahin'in startı ile başladı. 41'i kadın 180 sporcunun katıldığı maratonu erkeklerde Ankara EGO Spor Kulübü'nden Gateye Gelaw 01.05.08'lik derecesiyle birinci, Galatasaray Spor Kulübü'nden Yusuf Alıcı 01.05.12'lik derecesiyle ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü'nden Aykut Taşdemir 01.05.30'luk derecesiyle üçüncü olarak tamamladı. Kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletleri ilk üç sırayı aldı. Sebahat Akpınar 01.16.06'lık derecesiyle birinci, Fadime Çelik 01.16.25'lik derecesiyle ikinci, Fatma Demir ise 01.17.20'lik derecesiyle üçüncü olarak bitirdi. 
Maraton sonrasında hava muhalefieti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Töreninde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu tarafından madalya, kupa ve tam altın hediyeleri ile çiçek verildi.

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