Samsun'da 19 Mayıs heyacanı dorukta

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da ilk adımı attığı Samsun'da milli mücadelenin ilk meşalesinin yakılışının 98'nci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 98'nci yıldönümü coşkusu ve heyecanı kentte yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihin yıl dönümünde Samsunlular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İşte benim doğum günüm' dediği 19 Mayıs 1919 tarihinin gururunu yaşayan kentte, 1 Mayıs'tan itibaren okullarda spor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı yarın saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulması töreni ile başlayacak. Ardından 09.20'de Kurtuluş Yolu'nda Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu startı verilecek. Program Atatürk'ün Samsun'a çıktığı nokta olan Tütün İskelesi'nin önündeki Kurtuluş yolundaki tören alanında devam edecek. 09.35'de halk oyunu gösterisinin ardından 09.45'de Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil eden askerler tarafından Türk Bayrağı, Tütün İskelesi'nden karaya indirilecek, ardından törenle gençlere teslim edilecek.

Kutlama programı saat 10.10'da Valilik binası önündeki tören alanında devam edecek. Buradaki programda spor ve dans gösterileri gerçekleştirilecek Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu Ödül töreni yapılacak.

Kutlamalar kapsamında Sevgi Kafe mevkiinde saat 14.30'da Paramotor Gösterileri, saat 15.00'Da Sahil Güvenlik'in arama kurtarma gösterisi gerçekleştirilecek.

Saat 16.00'da Doğu Park Mevkii'nde Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibi jet uçaklarıyla gösteri yapacak. Kutlamalar kapsamında saat 18.30'da Atakum Sahili'nde bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek, ardından saat 20.00'da Atakum Gençlik Merkezi önünde halkoyunları gösterileri yapılacak.

Resmi kutlama 19 Mayıs perşembe günü yapılacak etkinliklerin dışında düzenlenecek programlarla 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

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