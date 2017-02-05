Samsun'da 18 ayda 26 bin çocuk için 11 milyon doğum yardımı yapıldı

SAMSUN Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan doğum yardımı kapsamında Samsun’da 18 ayda 26 bin 129 kişiye 26 bin 604 çocuk için 11 milyon 9 bin 271 TL doğum yardımı yapıldığını söyledi.İl Müdürü Tekin Balcı, kararname ile yapılan doğum yardımı ile ilgili bilgi verdi. 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan doğum yardımı kapsamında Samsun’da 18 ayda 26 bin 129 kişiye 26 bin 604 çocuk için 11 milyon 9 bin 271 TL doğum yardımı yapıldığını belirten Balcı, Türk vatandaşlarına, canlı doğan ilk çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında doğum yardımı yapıldığını ifade etti. Balcı, şöyle devam etti:"Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren gerçekleşen her canlı doğum için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar bu yardımdan yararlanamıyorlar. Ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılmaktadır."Doğum yardımının annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapıldığını, aksi takdirde babaya yapıldığını belirten Balcı, şöyle devam etti:"Merkezde yaşayan vatandaşlarımız Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İlkadım ve Atakum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu haktan yararlanabilir. İlçelerde ikamet eden vatandaşlarımız için kolaylık olsun diye ilçelerde bulunan kuruluşlarımızı devreye soktuk. Böylece, vatandaşlarımız yardımdan yararlanmak için merkeze kadar gelmek zorunda kalmıyor. İlçelerde oturanlaren yakın Sosyal Hizmet Merkezi veya Huzurevine giderek bu haktan faydalanabilir. İl Müdürlüğümüze bağlı olarak Çarşamba, Bafra ve Havza ilçelerimizde Sosyal Hizmet Merkezimiz, Ladik ilçemizde ise Huzurevimiz faaliyet göstermektedir."Başvuruların şahsen yapılabildiği gibi iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla da yapılabildiğini ifade eden Balcı, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalanmaktadır. Vatandaşlarımız detaylı bilgi için Bakanlığımızın ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 nolu telefon numaralarını ve İl Müdürlüğümüzü arayabilirler" dedi.FOTOĞRAFLI