Samsun'da 1436 şiddet mağduru kadın devlete sığındı

SAMSUN, () - SAMSUN'da 2016 yılında şiddet mağduru olan bin 436 kadının KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü verilerine göre KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne 2016 yılı içerisinde toplam bin 436 kadın, 68 erkek şiddet mağduru başvuruda bulundu. Fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, sözel şiddet uygulanan kadınlar KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurarak devlete sığındı. Yapılan başvurularda yoğun olarak şiddet uygulayan kişilere bakıldığında ise eş şiddeti 787, arkadaş şiddeti 176, akraba şiddeti 67, kendi çocuğundan şiddet gören 75, abi-kardeş 51, baba 47, diğer 301 olduğu belirtildi. 2016 yılında şiddet görenlerin bin 12'sinin evli, 430'unun bekar, 62'sinin ise dul ya da boşanmış kişiler olduğu ifade edildi.