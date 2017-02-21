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Samsun Çarşamba Havalimanı'nın bakımı 1 Ağustos'a ertelendi

SAMSUN, () - SAMSUN'da daha önce açıklanan ve bakım için 1 Mart- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapatılacağı belirtilen Çarşamba Havalimanı'nın bakımı 1 Ağustos 2017 tarihine ertelendi. Samsun'da 17 yıldır kullanılan piste oluşan...

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın bakımı 1 Ağustos'a ertelendi

SAMSUN, () - SAMSUN'da daha önce açıklanan ve bakım için 1 Mart- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapatılacağı belirtilen Çarşamba Havalimanı'nın bakımı 1 Ağustos 2017 tarihine ertelendi.
Samsun'da 17 yıldır kullanılan piste oluşan çökmeler nedeniyle 1 Mart- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapatılacağını belirtilen Çarşamba Havalimanı'nın bakımı ertelendi. Samsun'da sivil toplum kuruluşlarının havalimanının kapatılmasına gösterdiği tepkiler üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Vali İbrahim Şahin'in girişimleri ile havalimanının bakımı 1 Ağustos 2017 tarihine ertelendi.
Samsun Valiliği'nden Vali İbrahim Şahin adına konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"1 Mart 2017 tarihinde tadilat nedeniyle kapanacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı Valimiz İbrahim Şahin’in girişimiyle ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın destek gayretleriyle 1 Ağustos 2017 tarihine ertelenmiştir. Her koşulda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a tüm Samsun halkı adına teşekkür ederim."
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