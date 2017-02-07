Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - SAMSUN'da mide kanseri hastalığı sonucu vefat eden Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı 51 yaşındaki Mustafa Koçak için görev yaptığı mahkeme binası önünde tören düzenlendi. Koçak, yarın Ankara'da defnedilecek.

Samsun'da iki yıldır mide kanseri hastalığı ile mücadele eden Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak, dün tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) hayatını kaybetti. Evli 2 çocuk babası Koçak için bugün görev yaptığı Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi binası önünde tören düzenlendi. Törene eşi Gülay Koçak, çocukları Furkan ve Fatih Koçak’ın yanı sıra Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Samsun protokolü katıldı. Bina önünde helalik alınmasının ardından başkan Mustafa Koçak'ın cenazesi, karayoluya Ankara'ya gönderildi. Koçak, Ankara-Karşıyaka Camisi'nde yarın öğle vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

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