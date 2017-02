Samsun Belediyesi: Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerine gözümüz gibi bakıyoruz

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere geldiği Samsun'da ayak bastığı ilk nokta olan Tütün İskelesi üzerinde bulunan Atatürk ve 18 silah arkadaşlarının balmumu heykellerinin, kar yağışı ve kuş pisliği nedeniyle kirlenmesi yönünde haberler üzerine Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, en son temizlik ve bakımın 4 Şubat 2017 tarihinde yine kalabalık bir ekiple yapıldığı ifade edilerek, "Eser bakımsız ve ilgisiz bırakılmış değil tam tersi gözümüz gibi baktığımız ve her gün yerli yabancı yüzlerce insan tarafından ziyaret edilen önemli bir merkezdir" denildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk ve 18 silah arkadaşının heykellerinin içler acısı halde olduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Heykellerin bakımının en son iki yıl önce yapıldığı ifadesinin gerçek dışı olduğu, yazı ekinde gönderdiğimiz fotoğraflarda açıkça görülmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 'Kurtuluş Şehri' unvanını her zaman büyük bir onurla taşıdık ve taşıyoruz. Bir ülkenin istiklaline giden yolun ilk adımlarının atıldığı şehir olarak, bu önemli tarihi en iyi şekilde hatırlatmak, sonsuza kadar unutturmamak ve gelecek nesillere de aktarmak adına birçok projeyi hayata geçirdik ve halen de kamuoyunun yakından bildiği yeni projelerin hayata geçirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız bunca çalışmaya ve hassas duruşumuza rağmen kamuoyuna 'İşte Atatürk ve 18 silah arkadaşı heykellerinin içler acısı hali' başlığıyla yansıtılan haber en çokta bizleri üzmüştür" denildi.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Eserlerin bakımsız ve ilgisiz bırakılmadığının belirtilene açıklamaya şöyle devam edildi:

"Haberde yansıtıldığı gibi Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinden oluşan anlamlı eser bakımsız ve ilgisiz bırakılmış bir yer değil tam tersi gözümüz gibi baktığımız ve her gün yerli yabancı yüzlerce insan tarafından ziyaret edilen önemli bir merkezdir. Her türlü kötü hava şartlarına karşı dayanıklı özel bir malzeme kullanılarak yapılan heykellerin yine özel bazı kimyasallar kullanılarak ve rutin olarak temizlik ve bakımları yapılmakta olup, bu temizlik malzemelerinin de heykellere zarar vermemesi için belirli aralıklarla kullanımı söz konusudur. En son temizlik ve bakımı da 4 Şubat 2017 tarihinde yine kalabalık bir ekiple yapılmıştır. Bir açık hava mekânı olarak, deniz kıyısında yer alan tütün iskelesi ve heykellerin söz konusu yerde çok sayıda bulunan başta martılar ve deniz kuşları tarafından kirletilmesi elbette doğaldır. Ancak bu durum için de görevli personel tarafından rutin aralıklarla temizlik çalışması yapılmaktadır. Bunun dışında heykeller de ifade edildiği gibi 'İçler acısı' bir bakımsızlık, ihmal ve duyarsızlık olarak adlandırılabilecek bir tutum elbette söz konusu değildir ve olamaz da.”



