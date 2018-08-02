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Samsun Barosu'ndan ABD'ye tepki

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Baro Başkanı Kerami Gürbüz, ABD'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Hiçbir devlet, Türk yargısına ve içişlerimize...

Samsun Barosu'ndan ABD'ye tepki

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Baro Başkanı Kerami Gürbüz, ABD'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Hiçbir devlet, Türk yargısına ve içişlerimize karışamaz" dedi. 
Samsun Barosu'ndan ABD'nin, FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkarılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın davasını etkilemeye yönelik açıklamalarına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararına tepki geldi. Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Brunson'ın, Türkiye’de suç işleyip işlemediğine Türk mahkemelerinin karar vereceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hiçbir devlet, Türk yargısına ve içişlerimize karışamaz. Manda ve himaye kabul etmeyen bir millet olduğumuz ezelden bu yana bellidir. Bakanlarımıza yönelik yaptırım hususu, hukuki olarak temelsizdir. İnsan haklarını Japonya’da, Vietnam’da, Guantanamo’da, Irak’ta sayısız kez ihlal eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne halen üye olmayan, FETÖ elebaşını halen teslim etmeyen ABD’nin bizlere insan haklarını öğretmeye çalışması ikiyüzlülüktür, haddini aşmaktır. ABD’nin adalet istemimize müdahale niteliği taşıyan küstahça kararına karşı Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunu, asla bir müstemleke olmadığını hatırlatıyor; bu diplomatik nezaketsizliğe karşı devletimizin ivedilikle mukabelede bulunmasını talep ediyoruz." 

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