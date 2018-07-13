Samsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalı

SAMSUN Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, mesleğinden ihraç edilip Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu'na yaptıkları itirazdan ret kararı alan kişilerin başvuracakları iki mahkeme olduğunu söyledi. Gürbüz, bu iki mahkemedeki dosya sayısının çok fazla olduğunu belirterek, bu davalara bakacak idare mahkemelerinin sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.Samsun Baro Başkanlığı lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Baro Başkanı Kerami Gürbüz, yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden avukatların beklentilerini ve taleplerini anlattı. Gürbüz, ayrıca Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu kararları sonrasında başlayan yargı süreci ile ilgili de açıklamalarda bulundu.Gürbüz, konuşmasında FETÖ ve benzeri örgütlerin devletten temizlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Nitekim bu kapsamda binlerce kamu personeli mesleğinden ihraç edilmiştir. Ancak bu ihraçların tamamına yakınının ilgililerin savunması dahi alınmadan yapılmış olması ve bu insanların büyük çoğunluğunun hangi eylem ya da eylemleri nedeniyle terör örgütüyle irtibatlı olduklarının somut bir şekilde açıklanmamış olması, insanları suçsuzluğunu ispat etmek gibi bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. Halbuki hepimizin bildiği gibi esas olan ve olması gereken suçsuzluğu değil, suçluluğu ispat etmektir" dedi.İtiraz başvurularına bakan 2 mahkemenin olduğunu ve bu sayının artması gerektiğini ifade eden Gürbüz, "Bu bakımdan mesleğinden ihraç edilenlerin ve buna Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu nezdinde 22 Haziran 2018 tarihi itibariyle yapılan itiraz başvurusu sayısı l08 bin 905'tir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 21 bin 500 dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 87 bin 405'tir. Karar verilen 21 bin 500 başvurunun bin 300'ü kabul, 18 bin 200'ü ret, 2 bini ön inceleme şeklindedir" dedi.Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:"22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan komisyonun ret kararlarına karşı başvurulabilecek sadece iki tane mahkeme vardır ki onlar da Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi ve Ankara 20'nci İdare Mahkemesi'dir. Yani bu iki mahkemenin yılbaşından bu yana en az 9 biner dava dosyası bulunmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar bu iki mahkemedeki dosya sayısı yaklaşık 15 biner tane olması muhtemeldir. Bir mahkemenin bir yıllık süreç içerisinde 15 bin dosyayı inceleyip sonlandırabilmesi mümkün değildir. En iyimser değerlendirmede dahi bir mahkemenin bir yıl içerisinde karar çıkartabileceği dosya sayısı azami 2 bin tane olabilir ki; bu da Avrupa Konseyi ve AB ülkeleri standartlarının çok üzerinde bir sayıdır. Bu nedenle kesinlikle bu davalara bakacak idare mahkemelerinin sayısı artırılmalı ve söz konusu itiraz ve davalar, sonuçları her ne olursa olsun, çok hızlı bir şekilde sonlandırılmalıdır. Hiç şüphesiz geciken adalet, adalet olmadığı gibi bilakis ilgilisi yönünden eziyet ve ayrıca bir cezadır."

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