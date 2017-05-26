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Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT ANNESİ: DİMDİK AYAKTAYIM, AĞLAMAYIN Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden jandarma uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi. Şehit uzman çavuş...

Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT ANNESİ: DİMDİK AYAKTAYIM, AĞLAMAYIN
Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden jandarma uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi. Şehit uzman çavuş Özdemir'in naaşını, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Recai, annesi Ayşe ve kardeşi Esra Özdemir ile yakınları ve vatandaşlar karşıladı.
Oğlunun cenazesini rahatsızlandığı için sedyenin üzerinde oturarak karşılayan anne Ayşe Özdemir, "Ben dimdik ayaktayım. Seni dinliyorum oğlum. Ağlamayın" diyerek seslendi. Eşinin cenazesinin yanında, oğulları Burak ve Kağan ile birlikte gelen Ebru Özdemir, gözyaşları içinde uçaktan indi.
Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehit Özdemir'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, cenaze aracıyla Terme İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

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