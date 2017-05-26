Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ORAYA GÖNÜLLÜ GİTTİ

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Tendürek Dağı Bölgesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir’in Terme İlçesi’ndeki baba evine Türk Bayrağı asıldı. Evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit haberini alan baba Hicabi ve anne Ayşe Özdemir ile şehidin kız kardeşi Esra Özdemir gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan yakınları şehidin baba evine koştu. Fenalaşan şehit annesi Ayşe Özdemir'e 112 sağlık ekipleri evde müdahale etti. Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi. Şehidin erkek kardeşi Musa Özdemir’in çalışmak için il dışında bulunduğu acı haberi aldıktan sonra yola çıktığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in eşi Ebru ve çocukları 7 yaşındaki Burak ve 2 yaşındaki Kağan Özdemir’in ise Ağrı’da olduğu belirtildi.

Taziyeleri kabul eden şehit babası Hicabi Özdemir, "Komutanlar geldi oğlumun şehit haberini verdi. Ne diyeyim Allah mekanını cennet etsin. En son 9 ay önce buraya geldi. Sürekli telefonda görüşüyorduk. Operasyona gittiğini biliyorduk ama 2-3 gündür haber alamıyorduk. Gönüllü olarak gitti oraya zaten 'Cenabı Allah’ın takdiri ilahisi ne ise o şekilde ben görevimi yapacağım' demişti. Cenabı Allah’ın takdiri ilahisi buymuş. Ağrı 5’inci görev yeriydi. En son Ağrı’ya tayini çıkmıştı. Bir yıldır Ağrı'da görev yapıyordu. Vatan sağ olsun" dedi.

ŞEHİTİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

3 kardeşten en büyüğü olan şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir’in en son geçen hafta sonu operasyona gitmeden önce anne ve babasıyla telefonda görüştüğü, 9 ay önce de baba evine geldiği belirtildi.

11 yıllık asker olan şehit Uzman Çavuş Özdemir’in yakınlarına şehit olması halinde Sakarlı Mahallesi Mezarlığı’ndaki dedesinin mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği belirtildi. Şehidin vasiyeti doğrultusunda yarın Sakarlı Mahallesi’nde ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği ve vasiyeti üzerine dedesinin mezarının yanına defnedileceği belirtildi.

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